Энергопотребление в России обновляет рекорды на фоне аномальной жары

На фоне аномальной жары российский рынок электроэнергии столкнулся с пиковыми нагрузками. В июле 2026 года потребление электричества приблизилось к историческим максимумам, а температура воздуха в Центре и на Юге страны превысила климатическую норму, сообщает газета "Ведомости".

«Ключевой фактор — жара», — отмечает глава «Системного оператора ЕЭС» Фёдор Опадчий.

В первой декаде июля средняя температура в энергосистеме достигла 20,9 °C, что значительно выше прошлогодних значений (19,4 °C).

Это привело к росту нагрузки: только за июль энергопотребление выросло почти на 1%. Чтобы избежать аварий из-за перегрева сетей, энергетики фиксируют рекордный спрос на охлаждение оборудования.

Смена парадигмы потребления

Эксперты отмечают глобальный сдвиг: если раньше пики нагрузок приходились на морозные зимы, то теперь Россия сталкивается с летними максимумами.

«Летние пики уже сопоставимы с зимними, особенно на юге», — поясняет директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По прогнозу НРА, до конца года потребление может вырасти ещё на 1–3%, достигнув отметки около 1,18 трлн кВт·ч.

Однако не всё зависит от погоды. Главный драйвер роста — промышленный майнинг и дата-центры. Доля цифровой экономики в энергобалансе продолжает увеличиваться, заставляя сети работать на пределе возможностей даже в прохладные дни.

Отметим, в 2025 году потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России (без учета изолированных систем) снизилось на 1,1%, до 1,161 трлн кВт•ч, что стало первым падением показателя за четыре года (с учетом календарного фактора снижение составило 0,8%, температурного — 0,3%). Предыдущий спад фиксировался в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и теплой погоды, а с 2021 по 2024 год спрос ежегодно рос на 1,4–5,5% (достигнув в 2024 году максимума в 1,192 трлн кВт•ч), причем основными точками прироста были Юг, Сибирь и Дальний Восток, где сохраняется прогноз дефицита генерирующих мощностей.