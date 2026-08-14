Wildberries и другие маркетплейсы просят правительство о прямой финансовой поддержке

Ассоциация цифровых платформ (АЦП), в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», обратилась к правительству России с предложением о комплексной поддержке бизнеса, пострадавшего из-за атак ВСУ на логистическую инфраструктуру российских маркетплейсов. Соответствующее письмо было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину 12 августа 2026 года, сообщают "Ведомости".

В числе предлагаемых мер — прямые безвозмездные выплаты из федерального бюджета, которые помогут компаниям восстановить прежние объемы деятельности, сохранить бизнес и рабочие места. Размер поддержки, по мнению АЦП, должен определяться исходя из фактического ущерба и масштабов каждой организации.

Кроме того, ассоциация предлагает предоставить пострадавшим предпринимателям налоговые и кредитные каникулы: отсрочку или рассрочку по уплате налогов и обязательных платежей минимум на шесть месяцев, а также временное освобождение от пени и штрафов за период, когда компании не могли полноценно работать.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от атак на логистические центры, производства и торговые помещения. Регулятор призвал банки реструктурировать кредиты таких предприятий независимо от их права на кредитные каникулы: не начислять штрафы и пени, отказаться от требования досрочного погашения, оперативно информировать об изменении графика платежей и фиксировать эти меры так, чтобы они не ухудшали кредитную историю предпринимателей.