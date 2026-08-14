Дефицитные субъекты: какие регионы рискуют обанкротиться к концу 2026 года?

На следующей неделе, 19 августа, президент Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию. Главной темой станет выживание региональных бюджетов: власти обсудят сбалансированность казны субъектов на период до 2029 года, сообщает газета "Ведомости".

«Регионы испытывают давление из-за охлаждения экономической активности», — сообщают источники.

Власти планируют обсудить отсрочку выплат по бюджетным кредитам и меры поддержки для территорий с наибольшим падением доходов.

Число дефицитных регионов выросло до 56. В Еврейской АО дыра в бюджете составляет уже более 50% от доходов, в Кемеровской области — 50%.

При этом совокупный долг регионов замер на отметке 3,5 трлн руб. Эксперты прогнозируют, что коммерческая задолженность субъектов может вырасти ещё на 1 трлн руб. в текущем году.

Несмотря на сложности, доходы регионов за полгода выросли на 8%. Основной прирост обеспечили поступления НДФЛ (+15%) и налоги на имущество. Однако налог на прибыль начал снижаться, сигнализируя о замедлении деловой активности.

Ситуация с бюджетами в регионах действительно непростая. Мэр Братска Сергей Дубровин подтвердил, что город находится в финансовом кризисе, отметив, что основная часть долгов была набрана за пять лет — с 2020 по 2024 год, когда тело долга выросло с 1 млрд до 2 млрд рублей при собственных доходах города всего от 3,5 до 4 млрд рублей в год. Он пояснил, что кредитная нагрузка достигает 50%, текущий дефицит бюджета составляет 1,5 млрд рублей, а из двух миллиардов кредитов 90% являются коммерческими под серьезные проценты, из-за чего только на выплату процентов в текущем году город потратит около 480 млн рублей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отмечал, что ситуация с бюджетом региона также остается сложной, дефицит в 2026 году запланирован на уровне 24,8 млрд рублей (9% от доходов), а госдолг за семь месяцев вырос почти на четверть и достиг 103,5 млрд рублей против 82,1 млрд на начало года.