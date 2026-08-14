«Мы просто плачем»: твердый рубль назвали проблемой для экспортеров – главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: бизнес попросил дополнительные меры поддержки после атак дронов, чистая прибыль X5 упала почти на 40%, твердый рубль назвали проблемой для экспортеров, а из Иркутска улетел в Подмосковье серийный МС-21. Подробнее – в обзоре СИА.

Поддержка бизнеса

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направила в Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг предложения о минимизации негативных последствий от участившихся атак беспилотников и террористических актов на объекты торговой и складской инфраструктуры. Предлагается сформировать компенсационный фонд для оперативных выплат пострадавшим участникам рынка, создать национальный контур государственно-частного перестрахования рисков атак БПЛА, а также ряд других мер.

Падение прибыли

X5 Group отчиталась о результатах за первое полугодие 2026 года: чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 39,3% год к году, достигнув 25,7 млрд руб. За второй квартал прибыль сократилась на 37%, до 16,4 млрд руб. Выручка ритейлера за шесть месяцев прибавила 10,5%, достигнув 2,48 трлн руб., однако темпы роста этого показателя заметно упали. В сравнении с прошлым годом, когда выручка росла на 21,2%, текущие показатели демонстрируют двукратное замедление. Так, во втором квартале темп роста выручки снизился с 21,6% до 9,9%.

Проблема для эксперта

Укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко. «Для рядового гражданина – это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы», – отметил глава государства. «Когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что мы недополучаем денег в бюджет», – подтвердил Лимаренко.

Полет МС-21

Построенный по серийным технологиям пассажирский самолёт МС-21-310 перелетел из Иркутска на подмосковный аэродром ЛИИ им. М.М. Громова, преодолев более 4 тысяч километров без посадок. Полет прошел штатно, все системы отработали, как положено. Иркутский авиазавод готов приступить к выполнению новых заказов на МС-21.

Деньги на школу

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев обратился к президенту России Владимиру Путину с вопросом о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на строительство школы в микрорайоне Союз в Иркутске. Просьба была одобрена. Регион получит 1,3 млрд рублей. Софинансирование на уровне Приангарья также запланировано. Готовность объекта оценили в 30%. Образовательная организация будет рассчитана на 1225 мест.