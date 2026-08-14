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Зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки БПЛА

ГК «Дело» временно прекратила операционную деятельность зернового терминала КСК в порту Новороссийска, сообщает пресс-служба компании.

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«Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — отмечается в сообщении. Терминал полностью остановил разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. О сроках возобновления работы компания сообщит дополнительно.

По данным РБК со ссылкой на Reuters, 12 августа терминал подвергся атаке беспилотников. В этот же день Минсельхоз сообщил о работе по переориентации грузовых потоков сельхозпродукции на альтернативные направления с учётом текущих логистических ограничений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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