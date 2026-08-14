Безработица резко выросла в Москве и крупных регионах

Средний уровень безработицы в России в июне 2026 года составил 2,2%, однако в регионах показатели сильно разнятся: от 0,9% в Калужской и Нижегородской областях до 22,6% в Ингушетии. При этом в ряде субъектов число официально нетрудоустроенных заметно выросло за год. Об этом пишет газета «Известия».

В Москве безработица поднялась с 0,8% до 1,3%, число безработных выросло на 70% до 98 тыс. человек. В Московской области количество официально нетрудоустроенных прибавило более трети (до 88,5 тыс.), уровень безработицы составил 1,8%. В Свердловской области зафиксирован наиболее значительный рост — плюс 84% до 56,8 тыс. человек, безработица выросла с 1,5% до 2,7%. В Челябинской области число незанятых увеличилось на четверть до 36,7 тыс. (доля — 2%), в Кемеровской — до 8,6 тыс. (безработица подскочила с 2,6% до 3,3%).

Гендиректор ВНИИ труда Владимир Смирнов уточнил, что уровень безработицы снизился в 51 регионе, в 15 остался на прежнем уровне. Эксперты отмечают, что рост числа безработных в крупных регионах говорит о выходе рынка труда из критического перегрева и движении к сбалансированности.

Здоровым для рынка труда считается диапазон в 3–5%, позволяющий сохранять конкуренцию между работодателями и соискателями.

Напомним, что в Иркутской области за май и июнь 2026 года было открыто и обновлено более 5,9 тысяч вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тыс. рублей. Подавляющее большинство из них — 84% — приходится на вакансии с вахтовым графиком.