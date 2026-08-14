«КрайсНефть» ограничила продажу бензина в канистры: причины

С 14 августа 2026 года компания «КрайсНефть» ввела ограничения на отпуск бензина в канистры и другие ёмкости.

«Мы вынуждены ограничить отпуск топлива из-за задержек отгрузки заводами-производителями ранее приобретённого нами объёма и возникшего ажиотажного спроса», — говорится в сообщении компании.

Также возможны задержки с поставками топлива на отдельные АЗС. Компания просит покупателей приобретать только необходимый объём для передвижения и не заправляться впрок.

Ограничения введены ради бесперебойной поставки топлива для социальных учреждений и общественного транспорта по контрактам.

Ранее сеть уже ввела лимиты от отпуск бензинов АИ-92/АИ-95/АИ-98 до 30 л на один автомобиль, а также повысила цены на топливо из‑за перехода на закупку через биржу после распродажи резервов от ПАО НК «Роснефть».

Отметим, вчера под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Александра Анчугина прошёл оперативный штаб по ситуации с топливом.

По словам вице-губернатора, ключевой задачей остаётся контроль за выполнением планов поставок компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть», а также бесперебойное обеспечение собственной сети АЗС региона. Власти усилили мониторинг отгрузок топлива.

Александр Анчугин призвал жителей не поддаваться панике: «Ситуация непростая, но контролируемая. Просим граждан избегать ажиотажного спроса».