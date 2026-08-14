Геополитика бьёт по котировкам: российский рынок акций возобновил падение

Российский фондовый рынок не смог развить отскок и вновь устремился вниз на старте основной сессии в четверг, 13 августа. После кратковременной коррекции в середине дня снижение возобновилось с новой силой. Индекс МосБиржи периодически обновлял минимумы месяца и закрылся на уровне 2232 п. (-3,01%).

Давление на котировки оказывает резкое ухудшение информационного фона:

Дипломатия: Подтверждений визита американских переговорщиков так и не появилось. Более того, сегодня украинский президент заявил, что переданные Вашингтону предложения Киева не предусматривают уступок по Донбассу, что снижает вероятность нового раунда переговоров.

Реакция Москвы: Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнил, что США пока не передавали Москве украинские инициативы. Вечером глава МИД РФ добавил, что Россия сама будет выбирать цели для зеркальных ответов на действия Запада, выбирая суда других стран и методы воздействия.

Сырьевой фактор: Нефть смогла отыграть внутридневное падение к концу сессии, однако рубль продолжил активно дешеветь.

Фактор геополитики второй день подряд доминирует над рынком. Если новостной фон не улучшится, индекс может проверить на прочность поддержку в зоне 2180–2200 пунктов, считают аналитики.