Небо закрывается: Минтранс удвоит число запретных зон для полётов в России

Министерство транспорта планирует более чем вдвое увеличить количество запретных для полёта зон на территории РФ. В новый проект приказа «Об установлении запретных зон» включено 818 объектов, что почти в два раза больше действующего списка из 374 зон, принятого в 2022 году, сообщает "Коммерсант".

«Запрет будет бессрочным и распространится на все типы воздушных судов», — уточнили в ведомстве. Исключения предусмотрены только для самолётов Минобороны и некоторых борта нефтяных компаний.

В перечень вошли объекты критической инфраструктуры: топливно-энергетического комплекса, транспортной системы, оборонной промышленности, а также любые объекты повышенной опасности. Список формировался по предложениям ФСБ, Минобороны, госкомпаний («Росатом», «Роскосмос») и региональных властей. Цель нововведений — антитеррористическая защита от беспилотников.

Эксперты полагают, что мир стоит на пороге глобального пересмотра правил использования воздушного пространства под влиянием угрозы дронов.