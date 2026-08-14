«Дисконт $25 за баррель»: кому выгодна российская нефть в условиях санкций?

В первом полугодии 2026 года морской экспорт российской нефти в западном направлении вырос, но география поставок претерпела радикальные изменения, сообщает "Коммерсант". Если Индия остаётся крупнейшим покупателем по объёму (44,4 млн тонн, +3 млн т к прошлому году), её доля рухнула с 76% до 70%. При этом импорт Китая подскочил на 92%, достигнув 7,04 млн тонн.

«Китайские НПЗ активно закупают нефть из РФ, замещая ближневосточные поставки», — поясняет директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев.

По его словам, часть партий, предназначавшихся для Индии, была перенаправлена в Поднебесную ещё в первом квартале.

Одновременно дисконт российского сорта Urals к мировым котировкам продолжает расширяться и достиг $25 за баррель. По оценке экспертов, эта тенденция сохранится: предложение нефти из стран Персидского залива растёт после разблокировки Ормузского пролива, а мировые цены снижаются.

«В августе дисконты продолжат расширяться», — прогнозирует Прокофьев. Это связано со снижением мировых цен и ростом предложения дешёвой нефти от конкурентов России.

На фоне этих процессов российские компании сокращают отгрузки через порты Балтики и Чёрного моря. Суммарные отгрузки основных сортов упали на 164 тыс. тонн за неделю, главным образом за счёт снижения поставок в Индию (-410 тыс. тонн). Экспорт смеси ВСТО с Дальнего Востока также просел на 124 тыс. тонн.