Перебои с топливом и жесткие ограничения: обзор ситуации на заправках Иркутска на 14 августа

В Иркутской области снова наблюдаются перебои с топливом – жители фиксируют очереди на заправках, нехватку бензина на некоторых АЗС. На фоне возникших проблем компании ужесточают правила продажи: ограничения с 14 августа ввела «КрайсНефть». Также фиксируется рост цен. Подробнее об обстановке на заправках – в обзоре СИА.

На заправках «КрайсНефть»

АИ-92 — 68 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 71 рубль 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 88 рублей (цена не изменилась за сутки)

С 13 августа для стабильной работы сеть АЗС «КрайсНефть» сократила лимиты на отпуск топлива до 30 литров на один автомобиль. Правила распространяются на физических лиц. Цены с 12 августа на заправках стали выше. Это связано с полной распродажей объемов топлива, предоставленного компанией ПАО НК «Роснефть» по прямым договорам в рамках стабилизации топливного рынка. Теперь компания перешла на реализацию топлива, приобретенного через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

С 14 августа в связи с задержками отгрузки заводами-производителями ранее приобретенного топлива и возникшим ажиотажным спросом запретили отпуск бензина в канистры и другие емкости.

На некоторых автозаправочных станциях возможны задержки с поставками топлива на объекты.

На заправках БРК

АИ-92 — 65 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

Компания с 3 июля возобновила продажу топлива физическим лицам по всей Иркутской области. В настоящее время ограничения по объему отпуска сняты в связи с отгрузками по биржевым заявкам. При этом действует ограничение на продажу топлива в канистры: отпуск возможен только в сертифицированные и не более 20 литров в руки.

Все АЗС работают круглосуточно в штатном режиме.

На заправках ОМНИ

АИ-92 — 65 рублей 90 копеек (+70 копеек за сутки)

АИ-95 — 69 рублей 90 копеек (+1 рубль за сутки)

АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)

Дт — 88 рублей (+2 рубля 30 копеек за сутки)

Сеть полностью восстановила продажу бензина и дизельного топлива на всех станциях в Иркутской области. Были отменены лимиты по отпуску топлива. Продажа в канистры возобновлена в объеме не более 20 литров на одного человека в сутки.

На заправках «Роснефть»

АИ-92 — 65 рубля 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 68 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-100 — 97 рублей (цена не изменилась за сутки)

Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Жители отмечают перебои с поставками на некоторых АЗС. В связи с повышенным спросом запасы могут заканчиваться. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.

На заправках «Газпромнефть»

АИ-92 — 68 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-95 — 71 рубль 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

АИ-98 — 125 рублей (цена не изменилась за сутки)

Дт — 88 рублей (цена не изменилась за сутки)

Информацию о доступности топлива для физлиц и юрлиц, а также лимитах отпуска необходимо уточнять на станциях сети.