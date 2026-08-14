Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 15,4 года

По состоянию на июль 2026 года средний возраст легкового автопарка в России составляет 15,4 года, и за последний год этот показатель не изменился. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков.

Наиболее свежие автомобили сосредоточены в Москве (11,5 лет) и Санкт-Петербурге (12,4 года), тогда как на Дальнем Востоке парк самый старый — 21,8 года.

В исследовании отмечается, что общий тренд: по мере движения к центру страны автомобили становятся моложе. В Сибири средний возраст — 18,7 года, на Северном Кавказе — 15,9 года, на юге — 15,7 года, на Урале — 15,1 года, на северо-западе — 14,4 года.

Средний возраст в Центральном и Приволжском федеральных округах одинаков — 13,9 года, но если исключить Москву из ЦФО, то показатель вырастет, и Поволжье окажется на первом месте среди округов.

Ранее автолюбители из Иркутской области назвали нормальной ценой за старую иномарку 200 тыс. рублей, еще 20% отдали бы за нее не более 100 тыс. рублей. Оценить 25-летний автомобиль в 500 тыс. рублей готовы 11% опрошенных, и лишь 8% выбрали вариант «не дороже 50 тыс. рублей».