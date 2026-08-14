ИЭСК реконструирует электросети к зиме

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) готовит электросетевое хозяйство региона к осенне-зимнему периоду, в рамках ремонтной программы уже реконструированы 32 воздушные линии, в основном в Иркутске и Иркутском районе. Заменено 4,4 км устаревшего провода на современный самонесущий изолированный, установлены 31 новая опора ЛЭП, включая специальные «плавающие» для болотистых грунтов.

«Все работы выполняются в рамках системного повышения надёжности электроснабжения и качества электроэнергии для ликвидации так называемых "узких мест" наших сетей. Комплексное обновление оборудования и замена провода позволяют минимизировать риски технологических нарушений в периоды экстремальных зимних температур, когда нагрузки на сеть достигают пиковых значений», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер ИЭСК Александр Хромцов.

Для повышения управляемости сети установлены и модернизированы 27 коммутационных аппаратов, всего запланировано 250 технических мероприятий и прокладка 38 км проводов.