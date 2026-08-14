В Иркутске завершились гидравлические испытания тепловой инфраструктуры

Энергетики проверили под повышенным давлением 1160 км труб и нашли 550 дефектов. Горячую воду уже вернули во все районы города, идут оставшиеся точечные ремонты на 50 участках, их закончат к 20 августа. Цель — войти в новый отопительный сезон с минимальным риском аварий.

Две трети всех дефектов обнаружили в Свердловском (191) и Октябрьском (165) районах, далее идут Правобережный (109) и Ленинский (85).

«Эти районы традиционно в числе лидеров по слабым местам. Там больше труб и объектов, которые они питают, и при этом самые старые сети. Основная причина дефектов — наружная коррозия металла. Ситуацию усугубляют противогололедные реагенты на дорогах, подтопления канализацией и ливневыми водами, а также дефекты строительных конструкций вокруг трубопроводов», — рассказал Владимир Янышевский, директор участка тепловых сетей Иркутска.

При таком количестве дефектов ремонтные бригады работали в выходные, а иногда и ночью. Благодаря этому 90% жителей получили горячую воду по графику и даже раньше. За три месяца ремонтной кампании в городе заменили почти 7 км трубопроводов разного диаметра. На восстановительные земляные работы ушло более 6000 тонн песчано-гравийной смеси. После земляных работ восстановили около 14 000 м² асфальта.

На объектах одновременно работали 16 бригад энергетиков (более 140 человек), 8 ремонтных бригад (свыше 100 человек) и около 80 единиц спецтехники: самосвалы, экскаваторы, краны.

«Испытания показали, что состояние тепловых сетей в городе остается сложным. Трубы старые, дефектов много, и их количество растёт. Но именно летние ремонты позволяют нам существенно сократить число аварий зимой и сделать отопительный сезон более стабильным для жителей. Благодарим жителей за терпение и понимание», — подытожил Владимир Янышевский.

В августе энергетики проведут финальную проверку: внутри труб запустят специального робота-диагноста. До начала отопительного сезона предстоит устранить оставшиеся дефекты, завершить плановые перекладки участков сетей, восстановить изоляцию там, где она отсутствует, и подготовить оборудование насосных станций.