Народный праздник: «Строй-ка Фест»-2026 собрал 15 тысяч гостей

В Иркутске зародилась новая городская традиция: праздник День строителя перешагнул рамки исключительно профессионального события и стал общенародным. Второй год в начале августа одно из самых любимых мест отдыха иркутян – площадь у памятника Александру III – становится площадкой для масштабного и яркого мероприятия «Строй-ка Фест». Как прошёл фестиваль, читайте в нашем репортаже.

«Строители всегда уверены в будущем»

Строй-ка Фест 2026. Фото: Маргарита Романова

Строй-ка Фест 2026. Фото: Маргарита Романова

Строй-ка Фест 2026

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

В этом году День строителя отмечал юбилей – ему исполнилось 70 лет с момента первого официального празднования в 1956 году. Причём, это был практически первый профессиональный праздник, который появился в советском государстве. И как отметил на церемонии открытия фестиваля первый вице-президент Российского Союза строителей Владимир Дедюхин, это событие имело историческое обоснование, потому что строители во все времена были во главе развития России и шли вперёд, несмотря на трудности, с которыми сталкивалась и страна, и отрасль в разные годы.

– Строители всегда уверены в будущем. Сегодня по многим причинам им тоже приходится непросто, но я не вижу у коллег уныния, наоборот, они полны желания строить и развивать наши города, – подчеркнул Владимир Дедюхин.

О созидательной миссии строителей на празднике говорил и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он сделал акцент на том, что развитие строительного комплекса двигает вперёд другие отрасли экономики региона, а промышленный потенциал, который был заложен в Приангарье ещё в советское время, и сейчас успешно работает на экономику всей страны. Он также поблагодарил иркутских строителей за профессионализм, мастерство, выдержку и готовность работать на результат.

А мэр Иркутска и потомственный строитель Руслан Болотов напомнил об уникальности нашего региона, который в советский период стал площадкой для 17 ударных комсомольских строек, и о том, что преемственность поколений – это основа будущих успехов и достижений.

«О достижениях строителей должна знать широкая аудитория»

В этом году организаторы фестиваля особо подчеркнули престиж и важность работы строителей, которые создают современный облик Иркутска практически в ежедневном режиме.

– Впервые мы вывели церемонию награждения лучших представителей нашего профессионального сообщества из «закрытых» кабинетов на большую сцену фестиваля «Стройка-ка Фест», чтобы о достижениях строительной отрасли Иркутской области знала широкая аудитория, – поделился с нашим изданием президент Союза строителей Иркутской области Виктор Ильичев.

Строй-ка Фест 2026

А для награждения представителей отрасли за особые результаты, достигнутые в 2025 году, пригласили знаковую личность в строительном мире – основателя Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), создателя масштабной премии новостроек ТОП ЖК, президента Клуба продуктовых девелоперов «Наследие», почётного строителя России Кирилла Холопика.

Среди тех, кого отметил федеральный реестр, были компании «Новый город», которая в 2025 году стала лидером по объёму ввода жилья в Иркутской области, «Восток Центр Иркутск», получившая диплом общероссийского рейтинга ТОП №1 новостроек по потребительским качествам, «Гордо», удостоенная трёх дипломов в разных номинациях. Также дипломы получили компании «Горстрой», «ДомСтрой», «Альфа Девелопмент» и другие застройщики.

– Очень приятно находиться в Иркутске в этот важный для строителей день. Наша компания уже много лет ведёт мониторинг жилищного строительства в стране, и я не только с удовольствием вручил награды застройщикам Иркутской области, которые добились лучших показателей в различных номинациях и категориях, но и побывал на многих объектах, которые они возводят, – прокомментировал Кирилл Холопик.

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка Фест 2026. Фото: Маргарита Романова

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

«Даже дождь не помешал побывать на долгожданном мероприятии»

То, что «Строй-ку Фест» ждали не только виновники торжества, но и обычные горожане, подтверждает количество гостей, побывавших на празднике 8 и 9 августа. Даже несмотря на не самую комфортную погоду, мероприятие, по данным организаторов, посетили почти 15 тысяч человек!

Причём многие ждали этот праздник практически с прошлого года. Например, один из гостей фестиваля рассказал SIA.RU, что ему было интересно узнать, чем сейчас живут строители, какие новые жилые объекты строятся в Иркутске, и где будут реализовываться новые проекты.

– Мне очень понравился первый фестиваль: я узнал много нового об иркутских компаниях, а мой сын с удовольствием участвовал в разных активностях. Поэтому в этом году даже дождливая погода не повлияла на наше решение побывать на долгожданном мероприятии, – пояснил мужчина.

И программа «Строй-ка Фест»-2026 не разочаровала гостей – она была интересна как взрослым, так и детям. Каждый участник фестиваля основательно продумал активности на своей площадке. Кто-то сделал большие песочницы с игрушечной техникой для самых маленьких гостей, кто-то организовал локации для совместных игр: например, и дети, и их родители с одинаковым азартом и увлечённостью возводили «падающие башни». Кроме этого у гостей всех возрастов была возможность реализовать свои творческие возможности, участвуя в создании яркого арт-объекта «К Иркутску – с любовью». Пользовались популярностью и многочисленные мастер-классы, в том числе кулинарные – по приготовлению блюд в «Традициях загородной жизни».

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка Фест 2026. Фото: Маргарита Романова

«Семейный формат – главный принцип фестиваля»

Семейный формат, по словам генерального директора компании «ВостСибСтрой» Ивана Ильичева, был и остаётся главным принципом фестиваля.

– Это пространство, куда можно прийти с детьми, провести день на свежем воздухе, поучаствовать в различных активностях, узнать о строительных профессиях и познакомиться с теми, кто каждый день создаёт будущее Иркутска и Иркутской области. Мы думаем, что ребята, которые начинают знакомиться с нашей профессией, буквально играя со строительной техникой в песочнице, в дальнейшем присоединятся к нашему сообществу, будут продолжать наше дело, – прокомментировал Иван.

Кстати, много интересного о строительных профессиях можно было узнать здесь же – на стендах ИРНИТУ: недавние выпускники университета рассказывали о том, как труд инженеров и архитекторов меняет искусственный интеллект.

Также в программе фестиваля была открытая телестудия с прямыми эфирами и разговорами с представителями отрасли, мероприятия от партнёров, консультации специалистов.

Строй-ка Фест 2026. Фото: Маргарита Романова

Строй-ка Фест 2026. Фото: Маргарита Романова

Строй-ка Фест 2026. Фото: Маргарита Романова

Строй-ка Фест 2026

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка Фест 2026. Фото: Андрей Фёдоров

Позаботились организаторы и о разнообразной культурной программе – два дня на фестивальной сцене в режиме нон-стоп выступали творческие коллективы, проводились конкурсы и розыгрыши подарков. А завершали оба праздничных дня вечерние семейные кинопоказы под открытым небом.

Виктор Ильичев, президент Союза строителей Иркутской области:

– «Строй-ка Фест» – это по-настоящему семейный праздник. Я пришёл на него со всей своей семьёй: с детьми и внуками. Праздничные мероприятия, концертная программа, презентация проектов, награждение лучших компаний в одном месте – мне такой общенародный формат очень нравится. Можно пообщаться с коллегами, встретиться с хорошими людьми, поговорить о насущном с представителями власти, потому что так легче найти контакт, чем в официальной обстановке.

Мы благодарны всем иркутянам, которые разделили с нами профессиональный праздник, ведь застройщики – такие же иркутяне, которые строят не просто жильё, а будущее города, будущее горожан.

Мирослава Курмель, исполнительный директор Ассоциации застройщиков Иркутской области, генеральный директор Союза строителей:

– В последнее время довольно часто звучит мнение, что «а до праздников ли сейчас?», но, я думаю, праздники нужны всегда. В детстве их для нас создавали родители, сейчас для своих детей это делаем мы. А строители в каком-то смысле – родители города. Они создают пространство для жизни, поэтому вполне естественно, что в свой профессиональный день подарили праздник всему городу.

Подготовка к фестивалю была непростой: экономическая ситуация, временный топливный кризис, новые вводные. Но я всё время говорила команде: нам доверили важную миссию, и мы не можем подвести. Тем более, что у нас была огромная поддержка.

Для меня особенно важно, что фестиваль стал не просто профессиональным праздником строителей, а полноценным городским событием, где отрасль совершенно по-другому общается с жителями – легко, открыто и интересно.

Конечно, всегда есть что улучшать, но главное – у нас уже сформировались свой подход, опыт и понимание, как развивать фестиваль дальше. Надеюсь, что «Строй-ка Фест» станет полноценной традицией нашего города.

Организаторами фестиваля «Строй-ка Фест» второй год выступают Ассоциация застройщиков Иркутской области при поддержке министерства строительства региона, Союза строителей Иркутской области и администрации Иркутска.