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Все привилегии для участников СВО собраны в специальном разделе СберБанк Онлайн

Ветераны боевых действий получили свой персональный СберБанк Онлайн. Сбер запустил для них удобное цифровое пространство, где собраны актуальные финансовые продукты, программы поддержки и нефинансовые привилегии. Найти их можно в разделе «Выгоды и привилегии» в профиле приложения банка. Информация доступна только ветеранам, она подгружается автоматически.

В разделе отображаются:

  • вклады и счета, включая накопительный счёт «Доблестный» с повышенной ставкой;
  • категории кешбэка бонусами Спасибо на выбор;
  • преимущества при зачислении довольствия и зарплаты на счёт в Сбере;
  • специальные условия кредитования и рефинансирования долга;
  • решения Сбера для начинающих предпринимателей и самозанятых;
  • обучающие программы и курсы от банка и партнёров — бесплатно или со скидками.

«Мы собрали самую полезную для защитников Отечества информацию в одном месте. Там все льготы и сервисы, которые разработаны специально для них. В разделе “Выгоды и привилегии” приложения СберБанк Онлайн клиенты, имеющие статус ветерана боевых действий, могут узнать детали и воспользоваться предложениями, которые дают реальную выгоду и помогают в разных жизненных ситуациях. Это цифровая среда помощи, понятная и доступная в любой момент. Мы продолжаем развивать решения для участников СВО вместе с компаниями-партнёрами, госорганами и всероссийскими общественными организациями ветеранов», — Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка.

Льготы и сервисы Сбера для ветеранов СВО

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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