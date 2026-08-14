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Новые выходы медведей зафиксированы в двух поселках Приангарья

В Иркутской области за последние сутки зафиксировали два выхода медведей к населенным пунктам. На места выезжали правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В Нижнеилимском районе местный житель сообщил, что на его участок, расположенный в СНТ «Заречные дачи», зашел хищник. В Братском районе житель поселка Мамырь рассказал сотрудникам полиции, как днем он заметил следы зверя в лесополосе около своего дома.

Полицейские выехали совместно с охотоведами на места, но медведей не обнаружили. Никто из людей не пострадал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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