Новые выходы медведей зафиксированы в двух поселках Приангарья

В Иркутской области за последние сутки зафиксировали два выхода медведей к населенным пунктам. На места выезжали правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В Нижнеилимском районе местный житель сообщил, что на его участок, расположенный в СНТ «Заречные дачи», зашел хищник. В Братском районе житель поселка Мамырь рассказал сотрудникам полиции, как днем он заметил следы зверя в лесополосе около своего дома.

Полицейские выехали совместно с охотоведами на места, но медведей не обнаружили. Никто из людей не пострадал.