Модернизацию производства проведут на иркутском комбинате питания

На АО «Комбинат питания» началась реализация проекта по модернизации производственной линии. Для проведения аудита на предприятие приехал эксперт АНО «Федеральный центр компетенций» Вадим Маличенко. В течение двух месяцев он проанализирует текущую организацию производства, оценит процессы, выполняемые вручную, и подготовит план роботизации участка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Модернизация коснется основного цеха, где фасуется и производится продукция. Сейчас бутылки и пробки подаются вручную, что требует участия нескольких человек. После обновления управлять процессом сможет один оператор. Освободившиеся сотрудники продолжат работать на других участках, в том числе на фасовке творога для малышей, где необходим личный контроль.

После обновления здесь появится автоматическая подача, а также вакуумный упаковщик-робот. Кроме того, вся линия будет синхронизироваться с системой «Честный знак», что исключит попадание продукции с нечитаемыми штрихкодами и упростит ее ввод в оборот.

Обновление цеха позволит увеличить объемы производства. Сейчас на комбинате перерабатывают 4-5 тонн сырого молока в смену, а после внедрения новых технологий планируют выйти на 10 тонн. Проект планируется реализовать в течение полутора-двух лет.

В будущем предприятие планирует запустить собственное производство бутылок.