Горящий мусоровоз сам приехал к пожарной части в Ангарске

Необычный инцидент произошел в городе Ангарске. Мусоровоз, в кузове которого находились загоревшиеся отходы, сам прибыл в пожарную часть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Днем водитель во время работы обнаружил, что внутри контейнера грузового автомобиля загорелся мусор. Мужчина не растерялся и поехал прямиком в пожарно-спасательную часть. Огнеборцы ликвидировали возгорание на трех квадратных метрах», – пояснили в ведомстве.

Предположительно, причиной произошедшего стал непотушенный окурок, брошенный в мусор.