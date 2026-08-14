Событийный туризм шагает в районы: муниципалитеты Приангарья учатся создавать туристические события

В Иркутской области при поддержке регионального агентства по туризму запустили онлайн-обучение для муниципальных команд, ответственных за развитие туризма. Главная цель курса — научить муниципалитеты планированию и проведению событийных мероприятий на своих территориях.

«Мы хотим, чтобы каждое муниципальное образование могло предложить туристам своё уникальное событие», — отметила руководитель агентства Евгения Николаева.

Программа разработана с акцентом на практическое применение знаний: участники пройдут путь от генерации идеи до защиты готового проекта, который может стать частью туристической программы региона. Курс охватывает методики генерации идей, маркетинговые исследования, работу с целевой аудиторией и современные технологии, включая использование искусственного интеллекта на всех этапах подготовки мероприятия.

Отдельный блок посвящён операционному управлению и партнёрству со спонсорами. Завершится обучение 2–3 октября на Байкальском гастрономическом форуме «Вкус путешествия!» в Иркутске. Здесь команды представят свои проекты и узнают о механизмах подачи заявок на субсидии и гранты.