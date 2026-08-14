На форуме «Машук» подростков научили распознавать финансовое мошенничество

Участники Всероссийского молодежного форума «Машук» прошли обучение финансовой безопасности — эксперты банка ВТБ провели для них лекции и практикум по противодействию мошенничеству. Обучение состоялось в рамках смены «Проводники изменений» слета Федерального детского общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

Слушателями стали детские омбудсмены из регионов страны и молодые лидеры, которым предстоит работать с подростками по всей России. Всего специалисты ВТБ провели три мероприятия за два дня.

Один из блоков программы касался «Пушкинской карты» — участникам объяснили, как она устроена, какие мероприятия доступны по ней и как с ее помощью планировать культурный досуг. Второй блок прошел в формате практикума «Открытый офис ВТБ: кейс-подход в финансовой безопасности» — на нем отрабатывали навыки безопасного поведения в цифровой и финансовой среде. Разбор строился на реальных ситуациях мошенничества: участники в командах оценивали риски, предлагали алгоритмы действий и защищали свои решения перед экспертами, которые указывали на удачные находки и ошибки.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил, что финансовая грамотность — это не свод правил на все случаи жизни, а скорее внутренний навигатор, который помогает не теряться в среде, где цифровые сервисы и мошеннические схемы развиваются одинаково быстро. По его словам, подростку важно не просто пользоваться финансовыми инструментами, а понимать последствия своих решений — вовремя остановиться, перепроверить информацию, увидеть риск и не поддаться обещанию легкой выгоды.

Руководитель Аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Алексей Газарян подчеркнул, что финансовая безопасность подростков — это не только знания, но и профилактика ситуаций, в которых ребенок рискует стать жертвой обмана или оказаться вовлеченным в противоправную схему. На «Машуке» участники разобрали реальные случаи мошенничества и теперь смогут передавать этот опыт сверстникам, а региональные уполномоченные — применять полученные подходы в своей работе. С сентября подобные занятия начнутся в 15 учреждениях-партнерах Аппарата уполномоченного.