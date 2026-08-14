Рост есть, но денег нет: почему экономистов не радует рост экономики во II квартале

По данным Росстата, экономика России во втором квартале выросла на 1,3%, что заметно превышает предварительные прогнозы Минэкономразвития (0,9%).

«Но радоваться рано. Экономику вытащили потребительские расходы и госзакупки», — поясняют аналитики Института экономики роста им. Столыпина. В сельском хозяйстве и строительстве наблюдается спад, а рост промышленности сосредоточен преимущественно в оборонных отраслях.

Эксперты отмечают сохраняющиеся сверхвысокие ставки по кредитам из-за дефицита ликвидности в банковской системе и ухода средств в наличные.

«Мы наблюдаем охлаждение рынка труда и выросший дефицит бюджета. Возможности домохозяйств и государства крайне ограничены: потребители уже не могут тратить больше, а государство подходит к пределу возможностей как по налогам, так и по долговым заимствованиям».

Высокие цены на нефть пока поддерживают экономику, однако шансы их устойчивого снижения высоки. Инвестиции продолжают сокращаться, что снижает вероятность достижения целевых темпов роста выше среднемировых. Аналитики подчёркивают необходимость кардинального изменения условий для бизнеса:

Краткосрочно — смягчение денежно-кредитной политики и масштабная поддержка пострадавших компаний;

Долгосрочно — гарантирование прав собственности, снижение регуляторной нагрузки и привлечение иностранного капитала.

Без экономического роста у населения не будет ресурсов для улучшения жизни, а государству грозит нехватка средств даже на самые необходимые расходы, включая оборону и социальные нужды.