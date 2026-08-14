Атаки на Wildberries: поврежден логистический комплекс в Тверской области

В результате атаки БПЛА на Тверскую область поврежден логистический комплекс Wildberries. Последствия ликвидированы.

«Из-за атаки на Тверскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе – обломки задели стену здания», – сообщает пресс-служба RWB.

На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Товары не пострадали.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.