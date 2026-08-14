В Иркутске осенью откроют «Сквер Будущего» на месте пустыря

В Ленинском округе Иркутска на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка появится новое общественное пространство — «Сквер Будущего». Объект стал победителем рейтингового голосования в прошлом году, его поддержали более 17 тысяч человек.

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщилв своем Telegram-канале, что ранее на этом месте был заброшенный пустырь, а теперь появятся эстрада, амфитеатр и места для отдыха.

В ходе проверки хода работ отмечено, что подрядчик выполнил устройство бетонной плиты, засеял газоны и приступил к укладке плитки.

«Красивых, комфортных пространств в нашем городе появляется всё больше и больше. И каждое из них создаём при участии жителей. От активности иркутян, их инициатив и предпочтений зависит, какое из мест получит новый облик», — написал Болотов.

Открытие сквера запланировано на осень 2026 года.