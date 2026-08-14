Около 180 тысяч молодых сосен в этом году высадила Эн+ Уголь в Иркутской области

Компания Эн+ Уголь в этом году по программе компенсационного лесоаосстановления провела посадку 180 тысяч молодых деревьев на общей площади почти 90 гектаров. Новые лесные участки созданы на территории Иркутского района в Гороховском и Усть-Ордынском лесничествах на местах, ранее пострадавших от пожаров.

Высаженные сосенки — «урожай» этого года, выращенный из семян. Посев был осуществлен ещё в апреле, а в летний период подросшие и окрепшие саженцы «переселили» на постоянное место жительства.

В течение последующих трёх лет компания будет осуществлять агротехнический уход за молодыми насаждениями, следить за приживаемостью и при необходимости проводить подсадку новых саженцев. По истечении этого срока подросший лес будет передан в лесной фонд.

В настоящее время на агроуходе у Эн+ Угля уже находится 500 гектаров леса, на которых за последние три года было высажено более миллиона молодых сосен.

— Для нас экологическая повестка — это не разовые акции, а выстроенная система комплексного восстановления природы. Мы не ограничиваемся только лесовосстановлением: наша стратегия охватывает полный цикл заботы о биосфере. Это и рекультивация нарушенных земель, так только с 2005 года нами восстановлено и возвращено в оборот 3500 га, и системная работа по восполнению водных биоресурсов. Мы строим свою работу на принципах устойчивого развития, где промышленная деятельность и экологическая ответственность неразделимы, — Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.