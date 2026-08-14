Уровень выплат по ОСАГО с расходами превысил 100% в 43 регионах России

Уровень выплат по ОСАГО с учётом расходов на ведение дел в среднем по России за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года составил 94%, что на 12 п.п. больше, чем годом ранее. Почти в половине регионов (43 из 89) этот показатель равен или превышает 100%, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Наибольший уровень выплат зафиксирован в Ингушетии — 467% (снижение на 38 п.п.), средняя выплата — 255 тыс. рублей. В Приморском крае показатель вырос на 24 п.п. до 182% (средняя выплата 179 тыс. рублей), в Дагестане — 180% (+7 п.п., средняя выплата 158 тыс. рублей). В топ-10 также вошли Чеченская Республика (165%), Карачаево-Черкесия (157%), Марий Эл (147%), Камчатский край (142%), Хабаровский край (138%), Якутия (135%) и Хакасия (133%). В числе регионов с уровнем 100% и более — Новосибирская область, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Татарстан и другие.

«Когда объём выплат перекрывает собранные премии, страхование становится убыточным, что может повлечь увеличение размера средней премии. Ограничение сверхлимитных выплат и проверка наличия действующего договора ОСАГО дорожными камерами, а также борьба с мошенническими практиками, могут содействовать снижению убыточности обязательного страхования автогражданской ответственности», — подытожил Уфимцев.

В число регионов с уровнем выплат 100% и более также вошли Архангельская, Ярославская, Волгоградская, Липецкая, Калининградская, Томская, Оренбургская, Калужская, Саратовская, Астраханская, Курская, Костромская области, Алтайский и Ставропольский края, Башкортостан, Тыва, Адыгея, Калмыкия, Мордовия, Алтай и Амурская область.