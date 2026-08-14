Дефицит ликвидности банков РФ достиг рекордных 2,7 трлн руб. — ЦБ не видит в этом угрозы

Структурный дефицит ликвидности российских банков на 13 августа превысил 2,7 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

«Это ситуация, когда долг кредитных организаций перед регулятором превышает объём средств, размещённых у него», — поясняет издание. Такой уровень дефицита наблюдался последний раз весной 2022 года во время острого кризиса ликвидности. При этом представитель ЦБ отметил, что текущий показатель «небольшой по сравнению с периодом 2012–2017 годов». Регулятор подчёркивает: этот дефицит связан только с расчётами внутри системы и никак не влияет на доступность вкладов или кредитов для населения.

Ещё в конце 2025 года Банк России прогнозировал усиление дефицита ликвидности до уровня от 2,5 до 3,5 трлн руб. уже в текущем году из-за роста объёма наличных денег и увеличения обязательных резервов банков пропорционально денежной массе.