Как узнать готовность дома к отопительному сезону?

Жители Иркутской области могут проверить готовность своего многоквартирного дома к отопительному сезону в онлайн-режиме. На сайте «Иркутскэнергосбыта» работает сервис, на котором любой желающий может за несколько кликов получить актуальные данные о готовности своего дома к зиме.
Как проверить?
- Перейдите на сайт «Иркутскэнергосбыта».
- Откройте раздел «Отопительный период. Сведения о подготовке объектов к зиме (https://fl.sbyt.irkutskenergo.ru/wra)».
- Введите адрес: город, улицу, номер дома.
Система покажет статус технической готовности («Готов»/«Не готов») и перечень нарушений (при их наличии). Если дом признан неготовым, то собственники вправе требовать от обслуживающей организации (управляющей компании, ТСЖ, ЖСК) немедленного устранения недостатков.
Что делать, если дома нет в списке?
Если дома нет в системе, то он не был предъявлен для оценки. Это нарушение со стороны обслуживающей организации, за которое предусмотрена административная ответственность. Требуйте проведения этих работ и открытости информации для всех жителей. В противном случае собственники вправе обратиться в Службу Жилищного надзора и сменить управляющую компанию.
Зачем это нужно?
Контроль подготовки – не просто формальность. Технические отклонения в готовности дома могут привести не только к слабому отоплению и снижению температуры горячей воды, но и к аварийным ситуациям во время сильных морозов.
— Каждый житель может контролировать процесс подготовки управляющей компанией многоквартирного дома к отопительному сезону. От надлежащей и правильной подготовки зависит комфорт и уют в зимние месяцы, — отметил заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта» Андрей Ловцов.
Сервисом могут воспользоваться жители:
- Иркутска,
- Ангарска,
- Черемхова,
- Усолья-Сибирского,
- Железногорска-Илимского,
- Братска,
- Усть-Илимска,
- Маркова,
- Белореченского.