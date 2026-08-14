Как узнать готовность дома к отопительному сезону?

Жители Иркутской области могут проверить готовность своего многоквартирного дома к отопительному сезону в онлайн-режиме. На сайте «Иркутскэнергосбыта» работает сервис, на котором любой желающий может за несколько кликов получить актуальные данные о готовности своего дома к зиме.

Как проверить?

Перейдите на сайт «Иркутскэнергосбыта». Откройте раздел «Отопительный период. Сведения о подготовке объектов к зиме (https://fl.sbyt.irkutskenergo.ru/wra)». Введите адрес: город, улицу, номер дома.

Система покажет статус технической готовности («Готов»/«Не готов») и перечень нарушений (при их наличии). Если дом признан неготовым, то собственники вправе требовать от обслуживающей организации (управляющей компании, ТСЖ, ЖСК) немедленного устранения недостатков.

Что делать, если дома нет в списке?

Если дома нет в системе, то он не был предъявлен для оценки. Это нарушение со стороны обслуживающей организации, за которое предусмотрена административная ответственность. Требуйте проведения этих работ и открытости информации для всех жителей. В противном случае собственники вправе обратиться в Службу Жилищного надзора и сменить управляющую компанию.

Зачем это нужно?

Контроль подготовки – не просто формальность. Технические отклонения в готовности дома могут привести не только к слабому отоплению и снижению температуры горячей воды, но и к аварийным ситуациям во время сильных морозов.

— Каждый житель может контролировать процесс подготовки управляющей компанией многоквартирного дома к отопительному сезону. От надлежащей и правильной подготовки зависит комфорт и уют в зимние месяцы, — отметил заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта» Андрей Ловцов.

Сервисом могут воспользоваться жители: