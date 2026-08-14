В Иркутске запустили проект помощи одиноким мамам

В Иркутске запустили благотворительный проект «Встречаю юного иркутянина», направленный на поддержку одиноких матерей. Инициатива департамента здравоохранения и социальной помощи совместно с центром «Дом семьи» призвана помочь женщинам в самый уязвимый период — первый год жизни ребенка. Организаторы делают особый акцент на тех случаях, когда у женщины нет поддержки партнера: кураторы проекта помогут советом, подстрахуют в бытовых вопросах и окажут психологическую помощь.

«Иногда простое человеческое участие важнее любых денег», — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

Проект предусматривает реальную помощь: сотрудники встретят маму при выписке из перинатального центра, помогут добраться до дома, а затем будут сопровождать её психологически и юридически весь первый год.

В регионе уже выстроена база поддержки семей. Однако именно адресная забота о матерях-одиночках сейчас выходит на первый план.

Для участия в проекте необходимо обратиться в консультативный центр «Дом семьи» с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Советская, 96, а также по телефонам 8 (3952) 43-16-80, 43-16-85 или по электронной почте