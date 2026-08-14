15 проектов с форума «Байкал» получили гранты Росмолодёжи на 7 млн рублей

На международном молодёжном форуме «Байкал», который завершился 13 августа, подвели итоги конкурса Росмолодёжь.Гранты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Из 84 защищённых проектов 15 получили рекомендации к грантовой поддержке на общую сумму 7 млн рублей, большинство из них — инициативы молодёжи Иркутской области.

В мероприятии приняли участие более 650 человек из 27 регионов России и 20 стран. С закрытием форума участников поздравили заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков и представитель генерального партнёра Марина Седых.