Более 40 млрд рублей автокредитов ВТБ в 2026 году выдал по программам субсидирования

ВТБ зафиксировал рост доли субсидированных автокредитов в общем объеме выдач на новые машины. По итогам июля 2026 года такие кредиты составили 85% всех продаж кредитов на новые автомобили — это на 44 процентных пункта больше, чем в январе.

За семь месяцев 2026 года банк выдал по программам автопроизводителей кредитов на сумму свыше 41 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом кредитный портфель на покупку автомобилей у ВТБ за январь–июль вырос на 54% к прошлогоднему показателю: банк оформил около 72 тыс. автокредитов на сумму более 100 млрд рублей. Больше половины сделок — 54% — пришлось на новые машины.

«Рынок автокредитования в этом году сохраняет высокую динамику, и ключевым драйвером остаются субсидированные программы производителей. По нашим прогнозам, этот тренд сохранится и во втором полугодии», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.