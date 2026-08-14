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Более 40 млрд рублей автокредитов ВТБ в 2026 году выдал по программам субсидирования

ВТБ зафиксировал рост доли субсидированных автокредитов в общем объеме выдач на новые машины. По итогам июля 2026 года такие кредиты составили 85% всех продаж кредитов на новые автомобили — это на 44 процентных пункта больше, чем в январе.

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За семь месяцев 2026 года банк выдал по программам автопроизводителей кредитов на сумму свыше 41 млрд рублей. Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом кредитный портфель на покупку автомобилей у ВТБ за январь–июль вырос на 54% к прошлогоднему показателю: банк оформил около 72 тыс. автокредитов на сумму более 100 млрд рублей. Больше половины сделок — 54% — пришлось на новые машины.

«Рынок автокредитования в этом году сохраняет высокую динамику, и ключевым драйвером остаются субсидированные программы производителей. По нашим прогнозам, этот тренд сохранится и во втором полугодии», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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