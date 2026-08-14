Мечта о богатстве обернулась крахом: пенсионерка из Приангарья подарила мошенникам 1,6 млн

В Усть-Илимске пенсионерка стала жертвой мошенников. Она перевела им более 1,6 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже, сообщили в пресс-службе полиции Иркутской области.

С женщиной связались после того, как она оставила соответствующую заявку в Интернете, желая обогатиться. Сибирячка через QR-коды в течение месяца переводила деньги на счета аферистов, полагая, что торгует на бирже.

Сначала потерпевшая перевела на счет мошенников 9,4 тысячи рублей собственных средств. Однако кураторы убедили ее, что для получения прибыли необходимы более крупные вложения. Тогда женщина предложила своему знакомому – пенсионеру из Нижнеилимского района – тоже вложиться в инвестиции. В результате он перевел 700 тысяч рублей из своих накоплений. Следом она оформила кредит в банке на сумму 650 тысяч рублей и перевела на продиктованные счета.

Когда потерпевшая попыталась вывести доход, аферисты заявили, что для завершения сделки требуется внести еще больше денег. Женщина предложила другой знакомой из Усть-Илимска вложиться в инвестиционный проект, и та перевела 200 тысяч рублей из своих накоплений. Сама потерпевшая оформила кредит еще на 100 тысяч рублей и продолжала переводить деньги, пока не осознала, что стала жертвой обмана.

Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.