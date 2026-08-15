Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 августа: 11 886,5996 руб/1 г золота и 176,5600/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 886,5996 руб.

1 грамм серебра - 176,5600 руб.

1 грамм платины - 4 712,7798 руб.

1 грамм палладия - 3 600,2300 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,6402 р. (0,34%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,9500 р. (1,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,9700 р. (1,50%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 129,5200 р. (3,47%) .

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