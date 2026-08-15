ИнгоКарта вошла в список лучших дебетовых карт для путешествий и покупок с кешбэком

По итогам июля 2026 года ИнгоКарта от Инго Банка попала сразу в два рейтинга: «Лучшие дебетовые карты для путешественников» и «Лучшие дебетовые карты с кешбэком на все покупки» по версии финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди карт для путешественников ИнгоКарта заняла 2-е место, а среди карт с кешбэком на все покупки вошла в топ-10 рейтинга.

Отбирая лучшие карты для путешествий, аналитики «Выберу.ру» сравнивали условия расчётных продуктов и программ лояльности в российских банках. При подготовке рейтинга наиболее выгодных карт с кешбэком на все покупки оценивались: размер кешбэка, правила обмена бонусов на рубли, стоимость выпуска и обслуживания карты и другие параметры. Дополнительно учитывались отзывы пользователей и значимость банка на финансовом рынке.

Программа лояльности Инго Бонус предоставляет клиентам возможность самостоятельно выбирать категории с повышенным кешбэком. С подпиской клиенты Инго Банка могут выбирать 4 категории кешбэка каждый месяц (без подписки — 3). Топ-категория (это одна из 7 наиболее востребованных категорий) и «На всё» доступны для выбора на постоянной основе. В топ-категории кешбэк за покупки составляет 5% с подпиской Инго и до 2% без неё, а по другим выбранным категориям – до 10%. Дополнительно держатели ИнгоКарты получают кешбэк до 5% за страховые полисы.

Программа Инго Бонус три года подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и дважды становилась лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

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