Рынок новостроек замер: покупатели уходят в «режим ожидания»

Покупатели все осторожнее выходят на рынок новостроек. Спрос одновременно сдерживают ужесточение льготной ипотеки и снижение доступности обычных ипотечных программ.

На этом фоне у застройщиков накапливаются нераспроданные квартиры, а сама отрасль, по оценке генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, работает прежде всего на сохранение устойчивости, а не на рост прибыли.

Главная проблема заключается в том, что сразу несколько факторов действуют против спроса и пока ни один заметный фактор не работает в обратную сторону. Льготное кредитование становится жестче, обычная ипотека тоже не поддерживает продажи, а высокий объем нераспроданного жилья дополнительно давит на девелоперов.

В такой ситуации прежняя модель, при которой рынок новостроек мог рассчитывать на постоянный поток ипотечных покупателей, перестает работать. Застройщики вынуждены удерживать свои структуры и ждать изменения экономических условий.

При этом Летенков не видит оснований уверенно говорить, что в ближайшие полгода ситуация изменится к лучшему. Поэтому и покупатели, и девелоперы остаются в режиме ожидания, а дальнейшее развитие рынка становится все менее предсказуемым.

«Сейчас складывается ситуация, где практически каждый фактор работает против спроса: высокая нераспроданность, ужесточение льготной ипотеки, снижение обычной ипотеки. Плюсов, которые могли бы быстро развернуть рынок, пока не видно. Застройщики сегодня в первую очередь стараются сохранить сам бизнес и свести концы с концами. Сколько рынок сможет работать в таком режиме, предсказать сложно», — говорит Валерий Летенков.