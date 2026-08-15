Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Иркутяне обеспокоены очередями на заправках: обзор ситуации на 15 августа
Перебои с топливом и жесткие ограничения: обзор ситуации на заправках Иркутска на 14 августа
«КрайсНефть» ограничила продажу бензина в канистры: причины
Все материалы сюжета

«Ни один радар не видит всё»: почему старые системы ПВО бессильны против новых дронов?

Эксперт холдинга Росэл Наталия Котляр на полях форума «Арктика – Регионы» назвала ключевой тренд противостояния беспилотным угрозам в 2026 году. По ее мнению, это создание единых интеграционных контуров между предприятиями, городскими властями и силовыми структурами с объединением систем обнаружения и подавления в общие ситуационные центры.

Читайте также:

Сенаторы Уоррен и Кунс требуют объяснений по приостановке санкций против России
13 августа 2026
Глава «Калашникова»: характер боёв с ВСУ радикально изменился
10 августа 2026

«Ни один подавитель не работает против оптоволокна, ни один радар не видит все типы дронов. Ответ – в эшелонировании: пассивная радиолокация, РЭБ, кинетическое поражение и интеллектуальная система управления», – подчеркнула она. 

Также она отметила, что наряду с технологиями защиты, меняется и сама модель угроз.

«Мы видим скоординированные атаки с использованием "стай" и "многоходовок": в одном налете участвуют разные группы дронов – одни отвлекают, другие наносят удар. За 2025 год зафиксировано 47 случаев применения химических и специальных боеприпасов с БПЛА против гражданских объектов. Это уже не гипотетический риск, а реальность», – отметила Наталия Котляр. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (974)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес