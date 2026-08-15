«Ни один радар не видит всё»: почему старые системы ПВО бессильны против новых дронов?

Эксперт холдинга Росэл Наталия Котляр на полях форума «Арктика – Регионы» назвала ключевой тренд противостояния беспилотным угрозам в 2026 году. По ее мнению, это создание единых интеграционных контуров между предприятиями, городскими властями и силовыми структурами с объединением систем обнаружения и подавления в общие ситуационные центры.

«Ни один подавитель не работает против оптоволокна, ни один радар не видит все типы дронов. Ответ – в эшелонировании: пассивная радиолокация, РЭБ, кинетическое поражение и интеллектуальная система управления», – подчеркнула она.

Также она отметила, что наряду с технологиями защиты, меняется и сама модель угроз.

«Мы видим скоординированные атаки с использованием "стай" и "многоходовок": в одном налете участвуют разные группы дронов – одни отвлекают, другие наносят удар. За 2025 год зафиксировано 47 случаев применения химических и специальных боеприпасов с БПЛА против гражданских объектов. Это уже не гипотетический риск, а реальность», – отметила Наталия Котляр.