Юань пробил потолок: что дальше ждёт курс рубля?

Рубль после кратковременного ослабления быстро восстановился к юаню, но удержаться в плюсе не удалось. Во второй половине торгов в пятницу российская валюта резко ускорила падение.

«Пара CNY/RUB установила пятимесячный максимум чуть выше отметки 12,55 руб.,» — отмечают аналитики.

Однако вскоре начались попытки коррекции курса. Геополитика продолжает оказывать давление на рубль: спрос на иностранную валюту как защитный актив остаётся высоким из-за сохраняющихся рисков. Юань приближается к сильному техническому сопротивлению у полуторагодовой вершины (12,65 руб.). Вероятно, около этого уровня рост пары хотя бы ненадолго приостановится.