Юань пробил потолок: что дальше ждёт курс рубля?

Рубль после кратковременного ослабления быстро восстановился к юаню, но удержаться в плюсе не удалось. Во второй половине торгов в пятницу российская валюта резко ускорила падение.
«Пара CNY/RUB установила пятимесячный максимум чуть выше отметки 12,55 руб.,» — отмечают аналитики.
Однако вскоре начались попытки коррекции курса. Геополитика продолжает оказывать давление на рубль: спрос на иностранную валюту как защитный актив остаётся высоким из-за сохраняющихся рисков. Юань приближается к сильному техническому сопротивлению у полуторагодовой вершины (12,65 руб.). Вероятно, около этого уровня рост пары хотя бы ненадолго приостановится.
Читайте также:
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.