Пробили поддержку: почему Индекс МосБиржи упал ниже 2180 и куда он упадет дальше?

Российский рынок акций не смог в пятницу удержать утренний оптимизм. После умеренного повышения вечером индексы устремились вниз: Индекс МосБиржи обновил трехнедельный минимум, приближаясь к отметке 2130 пунктов, и терял более 4,5%. В конце основной сессии произошел коррекционный отскок, но развить его не удалось.

Давление на котировки продолжает оказывать ухудшение геополитического фона. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении ужесточить методы противодействия всему, что укрепляет военный потенциал Украины со стороны Запада. Он подчеркнул, что остановка СВО сейчас невозможна — она допустима только при наличии долгосрочного устойчивого урегулирования, а не просто заморозки по линии соприкосновения. При этом визит американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера откладывается, так как в активе у них пока лишь предложения Киева без уступок по Донбассу.

Дальнейшее ухудшение новостного фона привело к пробою Индекса МосБиржи поддержки в зоне 2180–2200 п. Без появления признаков возобновления мирного процесса индикатор продолжит снижение с ближайшей целью в районе следующей поддержки — 2085 п., уверены аналитики.