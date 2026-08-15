Ozon подтвердил удаление своих приложений из Google Play

Представитель Ozon официально сообщил «Ведомостям», что приложения маркетплейса — Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel — больше недоступны в магазине Google Play. Компания подчеркнула: ни одно из удалённых приложений не находится под санкциями, передаёт газета "Ведомости".

«Мы рекомендуем владельцам Android-устройств скачать сервисы через RuStore, AppGallery или Galaxy Store», — отметили в компании.

При этом все сервисы Ozon по-прежнему доступны для установки в Apple Store.

Ранее из Google Play также исчезло приложение Ozon Банк: пользователям рекомендуют сохранить его на устройстве, а владельцам iPhone советуют отключить автоматическое удаление неиспользуемых программ.