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Ozon подтвердил удаление своих приложений из Google Play

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Представитель Ozon официально сообщил «Ведомостям», что приложения маркетплейса — Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel — больше недоступны в магазине Google Play. Компания подчеркнула: ни одно из удалённых приложений не находится под санкциями, передаёт газета "Ведомости".

«Мы рекомендуем владельцам Android-устройств скачать сервисы через RuStore, AppGallery или Galaxy Store», — отметили в компании.

При этом все сервисы Ozon по-прежнему доступны для установки в Apple Store.

Ранее из Google Play также исчезло приложение Ozon Банк: пользователям рекомендуют сохранить его на устройстве, а владельцам iPhone советуют отключить автоматическое удаление неиспользуемых программ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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