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Концерт Канье Уэста в Казахстане перенесли из-за масштабного блэкаута

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Выступление американского рэпера Канье Уэста (Ye) на Центральном стадионе Алма-Аты было перенесено с 14 августа на 15 августа. Организаторы объяснили перенос соображениями безопасности: концерт не мог состояться из-за массовых отключений электроэнергии, сообщает газета "Ведомости".

«Мы приняли решение о переносе ради безопасности зрителей и артистов», — сообщили организаторы Tengrinews. Для города это должен был стать первым крупным концертом исполнителя в рамках мирового тура-2026. В Apple Store сервисы Ozon по-прежнему доступны для установки.

Масштабный сбой произошёл днём 14 августа: аварийное отключение трёх линий электропередачи напряжением 500 кВ привело к изоляции южной зоны энергосистемы Казахстана и всей Центральной Азии. Причиной стало отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Киргизии, что вызвало каскадные отключения по региону.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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