Выставка картин с угольных разрезов Приангарья открылась в Иркутске

В арт-галерее «Диас» в Иркутске состоялось открытие художественной выставки «Энергия угольного разреза», организованной компанией Эн+ Уголь. Приуроченная ко Дню шахтера экспозиция, представляет 28 работ десяти профессиональных художников из Иркутска и Красноярска, созданных в ходе творческих пленэров на промышленных площадках угольных разрезов.

Выставка стала итогом серии выездов на разрезы Черемховуголь в Иркутской области и Ирбейский в Красноярском крае. Художники несколько дней работали в непосредственной близости от карьерной техники, создавая произведения, которые передают не только масштаб промышленных гигантов, но и величие человеческого труда, атмосферу суровой романтики угольных разрезов.

— Для нас этот проект стал экспериментом. Нам было искренне интересно: каким видят наш труд творческие люди. Что они чувствуют, находясь рядом с мощью карьерной техники, с нашими БелАЗами и экскаваторами. Это возможность взглянуть на нашу работу немного со стороны, через призму искусства. И когда от художников приходит обратная связь о том, что наши промышленные пейзажи их вдохновляют — это, в свою очередь, вдохновляет и нас. На наш взгляд у художников получилось через свои работы показать, что добыча угля не просто процесс, а часть живой истории со своей эстетикой и романтикой. Важно, что в ходе пленэров прошли еще и мастер-классы для юных художников. И они смогли попробовать себя в сложном жанре производственного пейзажа, для ребят это стало хорошим опытом. Эта выставка — наш небольшой, но душевный подарок городу ко Дню шахтёра, — Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.