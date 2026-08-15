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Ущерб на 30 миллионов: в Шелехове накрыли майнинговую ферму на производстве

В Иркутской области в городе Шелехове на производстве обнаружили огромную майнинговую ферму. В ее организации обвиняют 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2025 года мужчина разместил на производстве не менее 100 единиц майнингового оборудования различных моделей, подключил к электроподстанции и добывал криптовалюту.

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Оплата за потребленную указанной техникой электроэнергию не производилась, при этом ее расход учитывался как потери сетевой организации. Ущерб составил более 29 миллионов 200 тысяч рублей.

Также фигурант в период с июня по декабрь 2025 года разместил не менее 101 единицы цифрового оборудования для добычи криптовалюты в хозяйственной постройке на земельном участке и в двух частных домах, а также на прилегающей к ним территории в поселках Чистые Ключи и Баклаши Шелеховского района.

Мужчина платил за потребление по льготному тарифу для населения, а не по коммерческому. Ущерб составил 9 миллионов рублей.

Майнинговое оборудование и приборы, обеспечивающие его работу, а также дорогостоящий автомобиль изъяты следователями при обысках. Обвиняемый частично возместил причиненный ущерб.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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