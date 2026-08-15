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Жительница Саянска отсудила 300 тысяч рублей, похищенные мошенниками

Пенсионерке из города Саянска Иркутской области удалось отсудить деньги, похищенные мошенниками. Ей вернут почти 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в августе 2025 года 66-летней жительнице Саянска позвонили «сотрудники правоохранительных органов». Они убедили перевести деньги в другое государство на неизвестный счет якобы для поимки преступника. После поступления средств общение с ней прекратили.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе его расследования выяснено, что перевод от потерпевшей поступил на банковский счет 19-летнего жителя Новосибирской области, который использовался для вывода похищенных средств. Юноше пришлось компенсировать потери потерпевшей.

Женщине перечислят 250 тыс. рублей и проценты в размере 30 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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