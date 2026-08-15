Путин отметил государственными наградами жителей Иркутской области

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами нескольких жителей Иркутской области за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Об этом рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Почетной грамотой награждены специалисты филиалов ОАО «РЖД»: машинист тепловоза Сергей Дюбаров, начальник отдела Иркутского информационно-вычислительного центра Главного вычислительного центра Константин Малышевский, водитель автомобиля Сергей Никитюк, машинисты электровозов Алексей Паламарчук и Сергей Самборский.

Благодарность президента РФ объявлена специалистам филиалов ОАО «РЖД»: машинистам тепловозов Александру Аксенову, Евгению Грудеву, Вячеславу Шилову, хормейстеру Братского центра культуры Дирекции социальной сферы ВСЖД Ольге Низовцевой, коллективу АО «Байкалкварцсамоцветы», которое занимается изучением и разработкой месторождений полудрагоценных и поделочных камней Восточной Сибири, выпуском изделий из традиционных сибирских самоцветов.