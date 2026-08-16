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Жительница Приангарья выиграла в лотерею 3 млн рублей: этими деньгами она закроет ипотеку

Жительнице Иркутской области посчастливилось выиграть 3 млн рублей в лотерею. Этими деньгами женщина решила досрочно закрыть ипотеку, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей.

«Замдиректора в сфере торговли Екатерина из Иркутской области выиграла 3 миллиона рублей в лотерее "Турнир". Почти всю сумму мама троих детей направит на досрочное погашение ипотеки, которую семье предстояло выплачивать еще 17 лет», – пояснили в пресс-службе.

Билет, который принес большой денежный приз, Екатерина приобрела случайно на оставшиеся 100 рублей. Спустя время она решила проверить итоги и узнала, что стала победителем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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