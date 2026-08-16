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Отделение онкологии в историческом здании Кузнецовской больницы обновят в Иркутске

В Иркутске готовятся к проведению ремонта в главном корпусе Комплекса построек Кузнецовской гражданской больницы, который является объектом культурного наследия. В этом здании на бульваре Гагарина, 4 сегодня находятся помещения отделения онкологии, сообщает портал RosTender.info.

На текущий ремонт выделено 29,9 млн рублей. Ведется поиск подрядной организации. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 26 августа 2026 года. Сроки реализации проекта – до 1 декабря 2026 года.

«Обновление отделения онкологии в Кузнецовской больнице является частью комплексной программы по развитию медицинской инфраструктуры региона. В результате проведенных работ пациенты смогут рассчитывать на более комфортные условия пребывания и современное оснащение, что положительно скажется на эффективности лечения», – отмечает RosTender.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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