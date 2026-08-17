Продажи новостроек рухнули в России по итогам июля: главное за выходные

К текущему утру стало известно следующее: продажи новостроек рухнули в России по итогам июля, названы регионы с самой высокой и низкой зарплатой, российские банки могут закрыть более 2 тысяч отделений в 2026 году, а в Иркутской области накрыли майнинговую ферму на производстве. Подробнее – в обзоре СИА.

Спад по новостройкам

Россияне стали существенно менее активно приобретать жилье в новостройках: объем продаж за год по итогам июля сократился на 7,6%, следует из данных Ъ. За прошлый месяц в РФ было заключено 41,5 тысячи договоров долевого участия. В городах-миллионниках показатели продаж снизились на 9,6% – 16,7 тысячи договоров. Наибольшее сокращение отмечается в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге.

Регионы с большой зарплатой

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов по доле сотрудников с высокой зарплатой. В настоящее время в России средняя зарплата равна 108 тысячам рублей. Больше всего людей получают доход выше этой суммы в Ямало-Ненецком автономном округе – 65,8%, Магаданской области – 57,2%, Чукотке – 56,5%. Четвертую и пятую позиции занимают Ненецкий автономный округ – 52,7%, Ханты-Мансийский автономный округ – 50,1%.

Закрытие отделений

Российские банки ускорили сокращение офлайн-сети: за январь–август 2026 года кредитные организации закрыли 1370 дополнительных офисов, следует из данных Банка России. Это одни из самых высоких темпов снижения за последние 5 лет. В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 200 отделений. При сохранении текущей динамики к концу 2026 года количество закрытых офисов может превысить 2 тысяч: если это случится, то значение станет рекордным.

Выигрыш миллионов

Жительнице Иркутской области посчастливилось выиграть 3 млн рублей в лотерею. «Замдиректора в сфере торговли Екатерина из Иркутской области выиграла 3 миллиона рублей в лотерее "Турнир". Почти всю сумму мама троих детей направит на досрочное погашение ипотеки, которую семье предстояло выплачивать еще 17 лет», – пояснили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей.

Майнинг на производстве

В Иркутской области в городе Шелехове на производстве обнаружили огромную майнинговую ферму. В ее организации обвиняют 37-летнего местного жителя. Предполагается, что он незаконно разместил не менее 100 единиц майнингового оборудования различных моделей, подключил к электроподстанции и добывал криптовалюту. Ущерб от действий оценили в сумму, превышающую 30 млн рублей. Предстоит суд.