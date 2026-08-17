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Госслужащих обяжут использовать только проверенные ИИ в чувствительных сферах

В новом базовом законе об искусственном интеллекте будут закреплены понятия национального и суверенного ИИ, что позволит чиновникам и депутатам использовать только проверенные модели в работе, особенно в чувствительных сферах, сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

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«Это как раз ровно для этого, чтобы были специальные закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Государственной думе, в министерстве обороны, в министерстве финансов. То есть везде, где есть чувствительная критическая информация», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что это будут защищённые инструменты: «Они, скорее всего, не будут подключены к открытому интернету, а будут работать в закрытых контурах. Риски, наверное, существуют всегда и везде, но там риски будут минимальны».

Ранее суд признал законным увольнение топ-менеджера инженерной компании за разглашение коммерческой тайны, в том числе через загрузку служебных документов в DeepSeek. Истица, проработавшая менее полугода с окладом более 800 тыс. рублей, требовала отменить приказ и выплатить ей «золотой парашют» в размере 5 млн рублей, однако суд отклонил её требования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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