Wildberries тестирует передачу товаров по модели FBW через пункты выдачи заказов

Wildberries начал тестирование нового способа передачи товаров по модели продаж FBW, при которой продукция хранится и доставляется со складов компании. Теперь продавцы смогут передавать товары через пункты выдачи заказов — ранее такая возможность была доступна только для модели FBS.

В пресс-службе RWB отметили, что это позволит предпринимателям выбирать более удобную точку передачи, а владельцам ПВЗ — получать дополнительный доход. После приёма в пункте выдачи Wildberries самостоятельно доставит поставку на свой склад для дальнейшей продажи.

На первом этапе сервис будет доступен на части ПВЗ в России, затем масштабируется. Процесс оформления поставки останется прежним, но выбирать конкретный склад не потребуется — компания сама перераспределит объёмы между логистическими объектами. При расчёте стоимости услуг больше не будет применяться индекс локализации.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.