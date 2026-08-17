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На складе Wildberries в Подольске произошло возгорание из-за атаки БПЛА

На логистическом объекте Wildberries в Подольске в результате атаки возникло возгорание, на месте работают пожарные расчёты.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Подольске возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», – сообщили в пресс-службе RWB.

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На объекте была проведена заблаговременная эвакуация.

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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